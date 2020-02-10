Минск надеется на «нефтяную» помощь от Саудовской Аравии и США

Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти из Евросоюза реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

«Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

По его словам, «тогда уже не Россия будет по нему (трубопроводу „Дружба“ — ред.) поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать (реверсом) из Европы».

Кроме того, продолжил президент, для поставок также будут задействованы балтийские порты, и здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты. «Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион», — рассказал глава государства, имея в виду Новополоцкий НПЗ.

Таким же образом, полагает он, сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией Украину и частично страны Евросоюза.