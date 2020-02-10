Ильхам Алиев: "Азербайджан переживает вторую фазу нефтяного бума"

«3 из 4 компонентов проекта Южный газовый коридор (ЮГК) уже завершены. Последний, четвертый, компонент, проект TAP будет завершен в конце 2020 года. Это позволит ввести в строй систему трубопроводов общей протяженностью 3,5 тыс. километров. Это один из основных инфраструктурных проектов в нашем регионе, поэтому он очень важен для наших партнеров, для энергетической безопасности Европы», - сказал Ильхам Алиев в пятницу, выступая на круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в конце февраля в Баку пройдет очередное заседание Консультативного совета ЮГК, на котором будут обсуждены выполненные работы и предстоящие планы. «Мы сегодня работаем над новыми проектами с новыми странами. ЮГК сегодня включает 7 стран: Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию и Италию. На втором этапе к проекту присоединятся три балканские страны – Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия. Технические возможности позволяют поставлять им газ, наши газовые запасы тоже. Мы нарастили добычу газа и, конечно же, возникнет потребность в еще большей поддержки со стороны Еврокомиссии», - отметил президент.

Ильхам Алиев считает, что реализация этой части проекта ускорится, если он будет включен в список приоритетных.

Президент подчеркнул, что с запуском ЮГК Азербайджан будет удовлетворять порядка 40% потребностей ряда стран в газе.

При этом Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан параллельно будет продолжать развивать нефтедобычу, осуществлять новые проекты в сфере разработки. «До 2050 года у нас относительно стабильный профиль производства. Сейчас мы, если так можно сказать, переживаем вторую фазу нефтяного бума. Многие компании возвращаются и привлекаются к новым проектам, и это позволяет нам с сохранением профиля добычи, также наращивать его», - сказал президент Азербайджана.