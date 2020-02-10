В США испугались утраты действенности санкций

Действенность американских финансовых санкций на союзников и оппонентов может ухудшиться в ближайшие 5-20 лет. С таким предположением выступил и. о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд, передает РИА Новости.

Он отметил, что санкции — это инструмент, которым страна пользуется периодически при давлении на оппонентов. При этом многие санкционные меры связаны с долларом. По его словам, санкции служат наказанием за все: как за киберпреступления, так и за использование оружия массового поражения. В связи со всем этим они вскоре могут утратить свою силу.

«Есть весьма реальный риск, что инструмент... может быть не таким действенным», — подчеркнул Хогланд.