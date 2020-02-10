Ильхам Алиев: "Мы не должны выпускать из рук этот редкий формат"

Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Считаю, что это сотрудничество должно быть продолжено, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Несмотря на все трудности в нефтедобывающих странах, с учетом причин, по которым цены на нефть снижаются и могут снизиться еще больше, считаю очень важным продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+», - заявил Алиев в своем выступлении в пятницу на заседании круглого стола на тему «Энергетическая безопасность» в Мюнхене, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Глава Азербайджана подчеркнул, что в нынешнем положении страны ОПЕК и страны не-ОПЕК действуют в рамках единой организации. «Помимо этой, у нас нет никакой другой организации, ни сотрудничества…У нас есть этот редкий формат, и мы не должны его выпускать из рук», - заявил Алиев.

Он также напомнил, что Азербайджан является активным участником сделки ОПЕК+.