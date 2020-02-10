Встреча президентов Азербайджана и Афганистана в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, сообщает АзерТАдж.

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