Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, российская сторона поставила только четверть месячного объема нефти, который был предусмотрен межправительственным соглашением.

Лукашенко сообщил, что пока не хватает еще 1,5 млн т. топлива, если договоренность не будет выполнена, то Белоруссия начнет забор из транзитной трубы.

Кроме того, президент напомнил, что Россия до сих пор не рассчиталась за доставку грязного топлива через нефтепровод «Дружба», из-за которой пострадало оборудование в Моозыре и Новополоцке.