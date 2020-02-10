Переговоры Ильхама Алиева с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.
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