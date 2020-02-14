УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

«Ман Сити» также оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП. Клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

Расследование началось после публикации переписки и документов немецким изданием Der Spiegel в ноябре 2018 года. Согласно этим данным, основная часть денег для обеспечения ежегодного спонсорского контракта на 67,5 млн фунтов поступала от структур владельца «Сити» шейха Мансура. В частности, предполагалось, что в сезоне-2015/16 8 млн фунтов поступило напрямую от компании «Этихад», а остальные деньги были получены от компании Мансура Abu Dhabi United Group.

После объявления УЕФА «Манчестер Сити» выступил с заявлением, в котором говорится, что клуб разочарован, но не удивлен решением арбитражной палаты УЕФА.

«Клуб всегда видел крайнюю необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции, - говорится в заявлении. - В декабре 2018 года главный следователь УЕФА еще до начала расследования публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к «Манчестер Сити».

Последовавший за этим ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признанное УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде (CAS)», – говорится в заявлении «Манчестер Сити».