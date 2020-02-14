Записал: Заур Расулзаде, отдел политики 14 февраля 2020, 23:36

Итак, масштабнейшие за всю его историю военные учения НАТО «Защитник Европы 2020» (Europe Defender 2020) начались. И опять, как уже несколько раз в последние годы, одним из основных полигонов маневров стала Грузия. Другие площадки тоже главным образом на постсоветском пространстве – это прибалтийские республики. Из западных членов Альянса свои территории выделили Польша и Германия. Все эти страны расположены в непосредственной близости от России. Впрочем, организаторы учений и не скрывают, что в ходе учений отрабатывается сценарий «защиты» Европы в случае нападения России. Как загодя утверждал депутат Бундестага от Левой партии Германии Александер Ной, «эти масштабные учения приведут к негативной реакции российской стороны. Дальнейшая эскалация практически неизбежна».

Всего же в маневрах участвуют 17 государств НАТО и «приглашенная» Грузия. Общая численность личного состава – почти 40 тыс. человек. Используются тысячи единиц сухопутной техники, сотни летательных аппаратов и колоссальные количества боеприпасов всех классов. Причем основную массу войск выдвинули США. Важную роль в учениях играет Германия, ставшая основным логистическим узлом для всей объединенной группировки НАТО. Маршруты переброски войск проходят по территории ряда других стран. Учения начнутся с выдвижения войск к местам проведения условных боев. Затем силам НАТО предстоит принять бой и обороняться от наступающего условного противника. Также отработают наступательные операции, в частности одновременную высадку трех воздушных десантов на разных участках условного фронта – в Латвии, Литве и Грузии. Основу десантных сил составит армия США при участии военные других стран. Поскольку учения были заявлены задолго до их начала, Россия тоже успела подготовиться и уже начала маневры. Хоть и менее масштабные, но достаточно внушительные. И конечно же, в основном на Северном Кавказе, вблизи грузинской границы. Пресс-служба Южного военного округа РФ сообщает, что учения военнослужащих мотострелковых соединений и воинских частей начались на полигонах в Ставропольском крае, Северной Осетии и Чечне и проходят они при поддержке штурмовиков Су-25СМ и ракетного комплекса «Искандер». Как охарактеризовал haqqin.az ситуацию с учениями двух противоборствующих сторон эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая, «в Кавказском регионе создается все более опасная обстановка: с одной стороны Россия начала военные учения, с другой - НАТО».

Самым примечательным в российских маневрах, считает Маисая, является то, что на них Москва впервые использовала вблизи Грузии оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Россия также впервые применила системы радиоэлектронной борьбы, которые в период боевых действий используются для ослепления систем противоракетной обороны, блокируя электронные средства противника –мобильные устройства и оперативные каналы связи между боевыми соединениями. «Что касается «Искандеров», то в этих учениях, видимо, принимает участие одна батарея, в которую входят четыре пусковые установки. Дальность полета ракеты 9M729 (SSC-8) превышает 500 километров, то есть их запуском Россия нарушила условия договора, который ранее покинули США. Это так называемое «московское соглашение 1987 года», предусматривавшее уничтожение именно оперативно-тактических ядерных ракетных систем», - подчеркнул грузинский эксперт. Ситуацию более чем напряженной видит и генеральный директор Института региональных проблем, российский политолог Дмитрий Журавлев. «НАТО от Грузии желает территорий. НАТО совершенно не нужны новые члены, потому что по уставу Альянс берет на себя очень много обязательств по отношению к этим странам, а вот территории в непосредственной близости к России – очень нужны. Сейчас, когда политическая позиция Турции мало предсказуемая с точки зрения НАТО – Эрдоган явно не собирается единым строем маршировать со всем Альянсом дальше», - сказал он. Так что, делает вывод Д.Журавлев, Грузия сама виновата, что стала мишенью для российских «Искандеров».