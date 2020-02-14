Лукашенко: "Они сидят и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные по подозрению в коррупции директора заводов признали свою вину. Об этом сообщает Sputnik-Белоруссия.

Во время выступления на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате Лукашенко рассказал, что взятые под стражу по «сахарному делу» руководители четырех заводов: городейского, жабинсковского, слуцкого и скидельского, а также Белорусской сахарной компании, сознались в масштабных хищениях при реализации сахара.

По словам президента, в данный момент обвиняемые вернули похищенные средства и готовы к любой работе в колхозе, лишь бы избежать тюремного наказания.

«Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», – заявил Лукашенко.