В Швейцарии предотвратили теракт в нефтехранилище

Швейцарская разведка смогла предотвратить план боевиков террористической организации «Исламское государство», которые хотели взорвать нефтехранилище в женевском Вернье, пишет Le Temps.

По словам министра кантонального правительства Мауро Поджи, группа боевиков помышляла о нападении на нефтебазу. Однако о плане атаки стало известно заранее, поэтому ее удалось предотвратить.

Предполагается, что террористы могли взорвать цистерны в конце апреля — начале мая 2019 года.