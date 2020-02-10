Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на источник в мексиканском МИД.

Причины такого решения не сообщаются. При этом отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил о ведении Мексикой переговоров по этому поводу.

Подчеркивается, что Россия и Мексика имеют давние связи в военной сфере. Однако США выступили против сделки и пригрозили латиноамериканской стране санкциями в случае покупки российских вертолетов.