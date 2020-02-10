Мадуро предрек Гуайдо тюрьму

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо окажется в тюрьме после соответствующего решения суда, заявил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.