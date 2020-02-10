Проникшую в резиденцию Трампа китаянку наказали

Китаянку, которая проникла на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа, приговорили к тюремному сроку, передает РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, 56-летнюю Цзин Лью признали невиновной в намеренном проникновении в резиденцию президента США.

Отмечается, что женщину приговорили к шести месяцам тюрьмы за сопротивление при задержании. Также судья запретил ей приближаться к резиденции Трампа ближе, чем на 1,6 км.

В феврале 2020 года правоохранительные органы задержали возле Белого дома американца, который угрожал убить Трампа. В американской Секретной службе описали мужчину как «чрезвычайно потерянного» молодого человека. Также они добавили, что он находился под присмотром психиатров из-за своего состояния.