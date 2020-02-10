Премьер-министра Армении Никола Пашиняна шокировала ручка, которая лежала на столе в ходе его встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает Спутник-Армения.

Премьер Армении взял ручку и пару секунд с интересом разглядывал ее. Она напомнила ему ручку главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, от которого премьер пытается всячески избавиться.

Напомним, что ранее Пашинян в качестве факта, подтверждающего, что глава Конституционного суда Грайр Товмасян периодически предлагал ему свои профессиональные услуги, от которых он отказался, опубликовал на своей странице в Facebook фотографию ручки, которую, по его словам, Товмасян ранее подарил ему.

На столе переговоров с Додоном лежала ручка той же фирмы, что наделала много шума в Армении.