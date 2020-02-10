Борьба за кресло на Национальной гимнастической арене

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Соревнование с участием гимнастов и гимнасток из 30 стран начнется в 10:00 предварительной стадией состязаний по тамблингу.

С 11:40 по 18:10 пройдут индивидуальные квалификационные соревнования батутистов. После этого начнутся выступления синхронистов. А в воскресенье состоятся финалы, которые стартуют в 12:00 и завершатся в 15:30.

Зрители, которые посетят трибуны гимнастической арены, смогут не только насладиться выступлениями олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, но и принять участие в викторине.

В субботу на большом мониторе арены будет продемонстрирован QR-код. Болельщики смогут отсканировать его камерами своих мобильных телефонов и получить вопросы викторины. Тот, кто быстрее других и правильно ответит на все вопросы, будет награжден.

Будет конкурс и в финальный день. Нужно будет загрузить QR-код на странице Федерации гимнастики Азербайджана в Фейсбуке, посетить соревнования и быстрее всех угадать как можно больше победителей шести финалов. Тот, кто это сделает, получит два абонемента на все гимнастические соревнования на Национальной арене, которые пройдут в 2020 году. Обладателю билетов будут выделены на трибунах два зрительских кресла, которые станут их постоянными местами до конца года. Напомним, что в этом году только международных соревнований в Баку будет восемь.

Билеты на Кубок мира можно приобрести в кассах Национальной гимнастической арены и в режиме онлайн на сайте https://ticketing.mga.az/.