NASA намерено отправить миссии на Венеру и спутники Юпитера

Руководство NASA огласило список из четырех исследовательских миссий, которые могут быть отправлены к Венере или спутникам Юпитера и Нептуна в ближайшие годы, передает ТАСС

"У всех эти миссий есть шансы на то, чтобы радикально изменить наши представления о внутреннем устройстве самых активных и сложных миров Солнечной системы. Изучение любого из этих небесных тел поможет нам узнать, как сформировались эти планеты, а также любые другие похожие на них миры", – заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

Сегодня NASA объявило, что завершился первый этап конкурса малых космических миссий класса Discovery, в ходе которого руководство агентства из двух десятков заявок отобрало четырех кандидатов на грант в 500 млн долларов США. Заявки были поданы в течение пяти лет с момента завершения предыдущего этапа программы в 2016 году.

NASA запустило программу Discovery в конце прошлого столетия для создания миссий, которые ориентированы на максимальную научную отдачу и минимальные расходы. В ее рамках было создано 12 межпланетных станций, лендеров и телескопов, десять из которых успешно выполнили поставленные перед ними задачи, и только один был потерян.