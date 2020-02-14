В Баку начался Кубок мира обновлено 11:00
Азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев по итогам квалификационных соревнований по тамблингу получил 60,900 балла и занял 11-е место.
Завтра Фарид выступит в финале.
* * * 10:35
В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
Соревнования с участием спортсменов и спортсменок из 30 стран начались предварительными состязаниями по тамблингу. Азербайджан здесь представляет Фарид Мустафаев.
С 11:40 по 18:10 пройдут индивидуальные квалификационные соревнования батутистов. Тут ждем выступления перспективной азербайджанской спортсменки Сельджан Махсудовой.
Далее начнутся выступления синхронистов, которые завершатся в 20:10. А в воскресенье состоятся финалы, которые стартуют в 12:00 и закончатся в 15:30.