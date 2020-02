- Поддерживать и укреплять суверенитет и независимость государств Центральной Азии как в отдельности, так и в регионе.

- Уменьшить террористические угрозы в Центральной Азии.

- Расширить и поддерживать поддержку стабильности в Афганистане.

- Поощрять связь между Центральной Азией и Афганистаном.

- Содействие реформированию верховенства закона и соблюдению прав человека.

- Содействовать инвестициям США в развитие и развитие Центральной Азии.

Без главного – без определения того, для чего это нужно Вашингтону, данный документ выглядит каким-то беспомощным и даже в чем-то наивным набором благопожеланий и призывов ко всему хорошему – против всего плохого.

Вот только так не бывает. Архитекторов внешней политики США можно и нужно критиковать за многое, в том числе – и некомпетентность, но не в этом случае. Тогда что же перед нами? Отвечу – документ, главная задача которого заключается в сокрытии реальных устремлений США.

Ни грана антиамериканизма и конспирологии, поскольку кроме этой, с позволения сказать, «Стратегии», есть другие документы, тоже связанные с Центральной Азией – но более интересные и откровенные. Я имею в виду стенограмму дискуссии в отношении центральноазиатской стратегии, прошедшей 5 февраля в Фонде наследия, и почти 80-страничный доклад влиятельного американского «Совета по зарубежным отношениям» [Council on Foreign Relations], вышедший в январе нынешнего года: «Применение Большой стратегии в отношении Китая. Двадцать два рецепта политики США для реализации» [Implementing Grand Strategy Toward China. Twenty-Two U.S. Policy Prescriptions. Council Special Report No. 85 January 2020].

И вот после внимательного ознакомления с этими двумя документами все становится на свои места. Как «ворота в Афганистан» Центральная Азия Вашингтону действительно больше не нужна. Но как «дверь» в регион, где проходят важнейшие маршруты стратегической инициативы «Пояс и Путь» - очень даже необходима. Создать массу препятствий продвижению Китая – стержень центральноазиатской политики Америки, то самое, то архитекторы внешней политики США не решились открыто озвучить в представленной «Стратегии».

И только прекраснодушные мечтатели могут говорить о том, что времена «Большой игры» в регионе остались в прошлом, рассуждать о «мягкой силе» и прочем розово-воздушном. Все сохранилось, только поменялся основной противник Америки в регионе, Москва уступила эту роль Пекину.

Так что не будем слишком строги к авторам 6-ти страничного документа, гордо озаглавленного ими «Стратегией США в Центральной Азии». Конечно, это неполноценный и сырой еще документ, но главная его ценность заключается в том, что он дает исчерпывающее представление о том, какие задачи американцы в ближайшие годы будут решать в регионе: