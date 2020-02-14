Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:58

На своей военной базе Кант, расположенной в Киргизии, Россия намерена разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотные летательные аппараты, сообщил заместитель министра обороны Николай Панков. Несколькими месяцами ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии. В рамках этого протокола Россия планирует реконструировать инфраструктуру аэродрома военной базы и ввести в ее состав подразделения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Россия увеличит площадь арендуемых ею земель под военные объекты почти на 60 гектар, в результате чего общая годовая стоимость аренды базы составит почти $4,8 миллионов.

Сам факт того, что информация о модернизации базы в киргизском Канте пришла вскоре после блицтурне государственного секретаря Майкла Помпео в Центральную Азию, как и после обнародования американской стратегии для этого региона, безусловно, является совпадением. Бюрократические процедуры имеют определенную скорость, и порой возникают такие вот наложения, бывает, не всегда «после этого» означает «вследствие этого». Тем не менее решения, принятые по российской военной базе в Канте, все же представляют интерес, поскольку позволяют сделать несколько важных выводов о политике Москвы в Центральной Азии. Главный из которых - Россия не собирается отказываться от взятой на себя роли гаранта военно-политической стабильности в этом регионе. И, соответственно, ценность Бишкека в глазах Кремля существенно возрастает. Особенно если учесть, что и Ташкент, и Нур-Султан теперь все чаще и чаще предпочитают действовать самостоятельно, не координируя свои действия с Москвой, а ставя ее перед фактом. Разумеется, это еще не разрыв и не кардинальная смена внешнеполитического курса двух центральноазиатских держав. Но их стремление к выстраиванию с Россией именно добрососедских отношений не может не беспокоить Москву, поскольку ее, мягко говоря, не совсем устраивает «партнерство равных» - ей очень бы хотелось, чтобы в этих отношениях кое-кто был все же «равнее» других. Бишкек в этом отношении партнер практически безукоризненный и не помышляет ни об особой внешнеполитической самостоятельности, ни о смене курса, что еще раз было подтверждено в ходе состоявшегося в марте прошлого года визита Владимира Путина в Киргизию. Тогда российский президент поинтересовался у своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова, не собирается ли он возобновить соглашение о гуманитарном сотрудничестве с США. Но тот всячески заверил, что развивать связи, будь то военные, экономические или культурные, будет в первую очередь с Россией. И вообще, по его словам, отношения с третьими странами Киргизия будет рассматривать с учетом интересов союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности, читай – Москвы.