Жителям Уханя ограничили перемещение между микрорайонами

Власти китайского города Ухань, который стал очагом вспышки коронавируса, с 14 февраля ужесточили карантинный режим. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальное сообщение партийного руководства страны.

Уточняется, что власти решили ограничить перемещение местных жителей между микрорайонами.

Так, теперь перемещаться между районами города можно только через КПП. При этом для пересечения КПП необходимо иметь серьезные причины, в противном случае в переходе будет отказано. На пропускном пункте дежурят специалисты, измеряющие температуру у жителей и регистрируя данные.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.