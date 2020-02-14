В рамках визита в Будапешт для участия в 7-ом совещании Совместной азербайджано-венгерской экономической комиссии министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с министром человеческих ресурсов Венгрии Миклошем Кашлером. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе встречи Сахиль Бабаев проинформировал венгерского министра о мероприятиях, проводимых в Азербайджане в целях усиления системы социальной защиты населения, увеличении социальных выплат и программах, направленных на повышение занятости населения. Отметив усиление международных связей Минтруда Азербайджана, Сахиль Бабаев отметил, что сотрудничество с Министерством человеческих ресурсов Венгрии принесет взаимную пользу.

Миклош Кашлер, с удовлетворением отметив развитие связей между Азербайджаном и Венгрией во всех сферах, выразил уверенность, что установление сотрудничества между двумя министерствами в соответствующих областях будет иметь важное значение для обеих сторон.

Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.