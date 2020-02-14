В России азербайджанец попал под суд за мелкую взятку
В Сургуте в суд направлено дело гражданина Азербайджана, который совершил покушение на мелкое взяточничество, пишет местное издание Siapress.ru.
Как сообщает городская прокуратура, осенью прошлого года азербайджанец был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина нелегально находится в России.
Чтобы избежать депортации, азербайджанец предложил полицейским взятку в две тысячи рублей, от которой те отказались. За это преступление мигранту грозит лишение свободы сроком до одного года.