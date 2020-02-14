В конце прошлого года азербайджанцы пережили новый бум – страховой. Владельцы квартир, вилл, дач и прочего недвижимого имущества спешно искали страховую компанию, где могли бы застраховать свое имущество. И вовсе не мысли об обеспечении безопасности жилья руководили ими, а страх быть оштрафованным сразу же после начала нового года. Эти слухи распространялись со скоростью света, порой даже думалось, а не сами ли страховые компании этому способствуют. А думать так основания были и есть.

Ну, если дома сносят второпях, когда нет времени на долгие беседы с каждым жильцом, то подлежащее страхованию жилье может и подождать. Зачем же всех опять гнать под одну планку. Да и вообще, насколько законно вмешательство государства в право гражданина определять его отношение к собственности – страховать ее или нет. Правда, в последнее время многие с недоумением смотрят, как государство компенсирует ущерб, нанесенный гражданам в результате пожаров, землетрясений, наводнений. Тогда как в развитых странах это все делают страховые компании. Так в принципе должно быть и у нас, но при одном условии – жилье должно быть застраховано.

В частности, для haqqin.az остается неясным, почему в Баку владельцы огромной виллы и жалкой лачуги-дачи обязаны платить одну и ту же страховую сумму – 50 манатов. В результате ведь они и получать будут от страховой компании в случае несчастного случая одну и ту же компенсацию – 25 тыс. манатов. Насколько справедлива такая уравниловка, думается, не трудно догадаться. Тут явно требуется дифференциация, учитывающая не только объем строения, но также его качество и возраст. А то просто диву даёшься, наблюдая за действами наших чиновников. Нам приходилось не раз сталкиваться с подобным, скажем, при сносе домов на месте нынешнего зимнего бульвара. Владелец трехэтажной виллы чуть не плакал, показывая внутреннюю отделку – один паркет стоил дороже предлагаемой компенсации в 1,5 тыс. манатов. Так же оплачивалась и соседняя лачужка, где и ходить-то было опасно.

Сразу же отметим, что Закон о обязательном страховании недвижимости был принят в Азербайджане еще 24 июля 2011 года. Буквально через месяц он вступил в силу, но применение почему-то затянули до наступившего 2020 года. Затягивать исполнение закона на 8,5 лет не принято, если, конечно, в нем нет никаких проблем. А они, видимо, были. Есть они и сегодня, когда о них заговорили многие эксперты, которые до этого почему-то молчали. О некоторых из них расскажем и мы, хотя преследуется нами совершенно иная цель.

И вот здесь мы сталкиваемся с главной проблемой – низкой культурой в этой сфере. С одной стороны, граждане с недоверием воспринимают любую страховку, в чем немалая вина занимающихся в этой сфере компаний, умеющих так запутать и затянуть любой страховой случай, что потерпевшему легче просто забыть о нем. А с другой стороны, создается впечатление, что страховые компании и сами не очень-то заинтересованы в расширении своего рынка. Нет, на словах они ратуют за это, но только делать ничего не желают. Нет ни реклам, ни бесед с потенциальными клиентами, и никакой другой активной работы с населением вообще. Хотя даже в советские годы, когда у Госстраха не было никаких конкурентов, у него везде висели афиши, плакаты, а страховые агенты работали даже со школьниками. И при каждом удобном случае наши новые страховщики-коммерсанты лишь жалуется, что государство мало проявляет о них заботы.

А государство попадается на эту уловку, вернее, оно просто вынуждено подыгрывать страховым компаниям. Как и в нашем случае. Ну, не может государство пройти мимо беды своего гражданина, потерявшего по той или иной причине свое жилье. И решает помочь ему, но почему-то как и всегда простой обязаловкой – заставляет застраховать дом, чтобы потом мог получить деньги уже не у государства, а в своей страховой компании. Понять это легко. Только вот почему сами страховые компании, которых в небольшом Азербайджане не один десяток, ничего для этого не делают? И до каких пор они будут загорать в ожидании очередной заботы государства о своих гражданах?

Обратите внимание, у нас уже есть обязательное медицинское страхование, страхование автомобилей, от несчастных случаев на производстве, обязательное социальное страхование… А теперь еще и недвижимости. Но состояние страхового рынка все еще оставляет желать лучшего. Даже сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) сегодня их не удовлетворяют. Эта сфера всегда лидировала в страховой сфере, но сегодня идет на спад. Да, растут расходы на запчасти и услуги, может, стоит подумать и о повышении соответствующих тарифов. Но в то же время сколько жалоб на страховщиков именно в этой сфере. Может пора и о качестве предоставляемых услуг подумать при имеющихся ресурсах.

Ну с качеством к законодателю не подступишься. Для этого самому работать надо день и ночь, но наши страховщики к этому не приспособлены. Как ожиревшие домашние коты уже ленятся ловить мышей, так и они желают избегать нудной кропотливой работы – куда легче поплакаться депутатам или высокопоставленным чиновникам. Глядишь, опять какую-нибудь обязаловку навяжут народу. Но пора бы понять, что никакая обязаловка не поможет страховщику, не умеющему или нежелающему работать с населением. Страховой рынок большой – ему конца и края нет, пора бы уже и за пределы страны выходить, а не ждать законодательной милости. Помнится, как известная американская актриса застраховала на миллионы долларов свои ноги. Думаете, государство ее обязало? Нет, это результат работы с ней конкретного страхового агента и имидж конкретной компании. У нас, к сожалению, нет ни одного их этих факторов…