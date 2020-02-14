К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Сегодня на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими родами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства, командирами воинских объединений, сообщает пресс-служба Минобороны.

Говоря о позитивном влиянии динамичного социально-экономического развития нашей страны на армейское строительство, генерал-полковник Алиев, особо подчеркнув успешное выполнение важных задач, возложенных Верховным главнокомандующим на Вооруженные силы, рост оборонной мощи страны и авторитет азербайджанской армии в международном масштабе в результате проводимых широкомасштабных военных реформ, улучшение социальных условий военнослужащих и членов их семей, отметил, что работа в этом направлении на государственном уровне будет продолжена и в текущем году.

Министр обороны, доведя до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию, дал соответствующие поручения по решению в полном объеме задач, стоящих перед армией в новом учебном году.

Генерал-полковник Гасанов, анализируя оперативную обстановку на линии фронта, поручил вести постоянное наблюдение за действиями противника с использованием на передней линии обороны визуальных и специальных технических средств, немедленно пресекать его возможные провокации, повысить бдительность личного состава подразделений и обеспечить его безопасность, а также бесперебойно обеспечивать материально-техническими средствами подразделения, несущие боевое дежурство в сложной рельефной местности, в частности, в высокогорных районах.