После двух неудач в 2019 году Иран в воскресенье, 9 февраля, осуществил новую попытку запуска в космос спутника «Зафар» (в переводе с персидского – Победа). Старт изначально был запланирован как крупная политическая акция – он был приурочен к 41-й годовщине Исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. К тому же, как обещал министр информации и коммуникационных технологий Исламской Республики Джавад Азари-Джахроми, первым изображением, которое передаст спутник на землю, будет фотография генерала Касема Сулеймани.

Однако громкого успеха не случилось. Как сообщил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, ракета-носитель «Симург» не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту. Впрочем, иранцы постарались максимально сохранить лицо, заявив, что запуск в целом был успешным. А то, что не удалось разогнаться до необходимой скорости – не проблема, все недостатки будут в самое ближайшее время устранены.

Ряд местных проправительственных экспертов пошли еще дальше – они вообще сообщили, что так все и задумывалось, дескать, сам запуск изначально был ориентирован на выявление недостатков, это тест-драйв был такой. И вот-вот иранская космическая программа покорит новые вершины.

Правда, конкретные сроки этого покорения названы не были, что весьма благоразумно – не стоит уподобляться одному известному иностранному деятелю космической отрасли, который щедро обещал то ли в 2022, то ли в 2024 годах, то есть – все в то же самое пресловутое «ближайшее время», отстроить сеть обитаемых баз на Луне и на Марсе.

Космическая программа любой страны – это квинтэссенция научной мысли и передовых технологий, здесь авансы раздавать опасно – можно сильно оконфузиться. «Железо», пусть и самое продвинутое, имеет свойство в самый ответственный момент ломаться и отказывать – и ничего с этим не поделать, на политические запросы и расчеты оно цинично не обращает никакого внимания, вся история мировой космонавтики тому подтверждение.

А потому к проблемам сотрудников иранской космической отрасли нужно отнестись с пониманием. Для них путь в космос начинался с первого шага в неизвестность, все впервые, все новое – а потому можно только восхищаться самоотверженному труду этих людей.

В 2009 году состоялся успешный запуск первого спутника «Омид», а уже в 2013 году Иран вошел в шестерку стран, сумевших отправить в космос и успешно вернуть на землю героического макака Афтаба, на борту суборбитального носителя поднявшегося над землей на высоту 120 километров.