У Ирана не получилось, но он старается актуальный комментарий
Тегеран сообщил об успешном запуске спутника «Зафар». Однако ракета-носитель «Симург» не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник дистанционного зондирования земли на расчетную орбиту.
После двух неудач в 2019 году Иран в воскресенье, 9 февраля, осуществил новую попытку запуска в космос спутника «Зафар» (в переводе с персидского – Победа). Старт изначально был запланирован как крупная политическая акция – он был приурочен к 41-й годовщине Исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. К тому же, как обещал министр информации и коммуникационных технологий Исламской Республики Джавад Азари-Джахроми, первым изображением, которое передаст спутник на землю, будет фотография генерала Касема Сулеймани.
Однако громкого успеха не случилось. Как сообщил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, ракета-носитель «Симург» не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту. Впрочем, иранцы постарались максимально сохранить лицо, заявив, что запуск в целом был успешным. А то, что не удалось разогнаться до необходимой скорости – не проблема, все недостатки будут в самое ближайшее время устранены.
Ряд местных проправительственных экспертов пошли еще дальше – они вообще сообщили, что так все и задумывалось, дескать, сам запуск изначально был ориентирован на выявление недостатков, это тест-драйв был такой. И вот-вот иранская космическая программа покорит новые вершины.
Правда, конкретные сроки этого покорения названы не были, что весьма благоразумно – не стоит уподобляться одному известному иностранному деятелю космической отрасли, который щедро обещал то ли в 2022, то ли в 2024 годах, то есть – все в то же самое пресловутое «ближайшее время», отстроить сеть обитаемых баз на Луне и на Марсе.
Космическая программа любой страны – это квинтэссенция научной мысли и передовых технологий, здесь авансы раздавать опасно – можно сильно оконфузиться. «Железо», пусть и самое продвинутое, имеет свойство в самый ответственный момент ломаться и отказывать – и ничего с этим не поделать, на политические запросы и расчеты оно цинично не обращает никакого внимания, вся история мировой космонавтики тому подтверждение.
А потому к проблемам сотрудников иранской космической отрасли нужно отнестись с пониманием. Для них путь в космос начинался с первого шага в неизвестность, все впервые, все новое – а потому можно только восхищаться самоотверженному труду этих людей.
В 2009 году состоялся успешный запуск первого спутника «Омид», а уже в 2013 году Иран вошел в шестерку стран, сумевших отправить в космос и успешно вернуть на землю героического макака Афтаба, на борту суборбитального носителя поднявшегося над землей на высоту 120 километров.
А в декабре того же года его достижение повторил еще один герой - макак-самец по кличке Фаргам, который провел на высоте 120 километров около 15 минут. До полета в космос первого астронавта-иранца осталось, судя по всему, не так уж и много времени. Ну а неудачи на старте – так у кого их не было? За каждый шаг к звездам космос берет свою цену, иногда – деньгами, иногда – к сожалению, человеческими жизнями, так было и будет.
Единственное, что вызывает недоумение – это стремление некоторых деятелей в Тегеране политизировать данный вопрос. Тот же министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми, объясняя неудачный запуск «Зафара», не преминул подчеркнуть, что космическая отрасль страны находится под санкциями Соединенных Штатов. «Никто не предоставляет нам информацию и технологии», - написал он в своем Twitter.
Но позвольте, господин министр, так в США и Израиле считают, что космическая программа Ирана является прикрытием программы разработки баллистических ракет. Правда это или же нет – другой вопрос, но как минимум наивно ожидать, что Вашингтон поможет Тегерану в развитии той отрасли, достижения в которой могут позже обернуться если не против него, то против американских стратегических партнеров.
И планируя свою работу, нужно исходить из того, что США, которые в Тегеране на официальном уровне считаются «главным злом нынешнего мира», будут всячески тормозить и препятствовать прорыву Ирана в передовых отраслях. Словом, не стоит за каждым углом видеть козни «внешнего врага». Поскольку тогда у масштабной драмы «Путь Ирана в космос» появляется некий не слишком приятный привкус.