Первая смерть от коронавируса в Европе

Китайский турист в возрасте 80 лет скончался от коронавируса во Франции, это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

"Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Он был госпитализирован в больницу Bichat, были предприняты строгие меры по его изоляции 25 января. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации", - заявила Бузен.