ЦИК принял решение еще по четырем спорным округам

«Жалобы по итогам выборов в 9, 36, 94, 106 и некоторым другим избирательным округам направлены для рассмотрения в Окружные избирательные комиссии (ОИК), так как рассмотрение этих жалоб входит в полномочия соответствующих ОИК», - сказал сегодня на совещании ЦИК Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что кандидаты в депутаты, подавшие эти жалобы, не должны беспокоиться.

«Доведите до их сведения, что рассмотрение их жалоб не закончится на ОИК. Мне кажется, что они будут недовольны решением Окружных избирательных комиссий и обратятся к нам. Мы же пригласим их и вместе рассмотрим жалобы. И если рядовой гражданин об этом не знает, то кандидат в Милли Меджлис уж точно должен об этом знать. Таковы процедурные правила», - сказал председатель ЦИК.