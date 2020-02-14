Пожизненно осужденный убийца выйдет на свободу после 60 лет в тюрьме

Американец Честер Вегер (Chester Weger), пожизненно осужденный за убийство женщины в парке Старвед Рок (Starved Rock) в штате Иллинойс, 21 февраля выйдет на свободу после почти 60 лет в тюрьме. Об этом пишет The Independent.

Вегер добивался условно-досрочного освобождения с 1972 года, однако ему постоянно отказывали. Лишь в ноябре 2019-го совет, рассматривающий ходатайства об УДО, проголосовал в пользу заключенного, несмотря то, что внучки его жертвы высказались против освобождения, сообщала газета Chicago Tribune. 3 марта Вегеру исполнится 81 год, как отмечает издание, весь срок заключения он заявлял о своей невиновности.

Американец был осужден в марте 1961-го по обвинению в убийстве 50-летней Лилиан Эттинг (Lillian Oetting), которая за год до этого была найдена убитой в Старвед Рок вместе со своими подругами Фрэнсис Мерфи (Frances Murphy) и Милдред Линдквист (Mildred Lindquist). Женщины отправились в небольшой поход и не вернулись, а через два дня их тела обнаружили связанными и частично раздетыми. Вегер, в то время 21-летний посудомойщик в парке, попал под подозрение, так как ранее имел проблемы с законом, а шнур, которым были связаны трупы, был похож на шнур с кухни, где работал мужчина.

После нескольких допросов и месяцев под круглосуточной слежкой американец был арестован и признался в расправах, но некоторое время спустя отказался от показаний, заявив, что оговорил себя под давлением. Несмотря на это, власти штата решили судить его за убийство Эттинг. Гособвинение попросило приговорить Вегера к смертной казни, защита настаивала на том, что следствие угрозами выбивало из него показания. Суд присяжных в итоге дал Вегеру пожизненный срок в день его 22-летия — 3 марта 1961-го, когда президентом США был Джон Кеннеди.