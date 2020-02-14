Участковые избирательные комиссии, которые допустили серьезные нарушения, будут распущены. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

Панахов поблагодарил тех, кто размещал в соцсетях информацию об этих нарушениях: «Те, кто обнародовал нарушения, которые происходили на участках, наши помощники. Я говорю им - спасибо! Все, кто был причастен к этим нарушениям, будут наказаны. Вмешательство в процесс голосования на участках недопустимо. Останавливать на секунду голосование не вправе даже мы. В то же время, некоторые лица в определенном смысле пытаются злоупотреблять этим».

Глава ЦИК вновь обратился к гражданам с просьбой представить материалы, которые у них есть.