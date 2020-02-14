МВД о завтрашнем митинге оппозиции в Баку

Министерство внутренних дел выразило отношение к запланированной партиями «Мусават», «REAL», движением «D18» и некоторыми независимыми депутатами акции перед административным зданием Центральной избирательной комиссии в связи с протестом против результатов выборов.

Как сообщил haqqin.az начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, несанкционированная акция будет пресечена.