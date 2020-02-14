Благодаря этой победе «Сабах» вплотную приблизился к «Зиря», занимающей 5-е место.

Хозяева смогли отыграть один мяч лишь на 1-й добавленной минуте – отличился Амир Агаев.

Все решили два гола, забитые за три минуты. На 59-й минуте Шакир Сеидов вывел гостей вперед, а на 62-й – Озан Джан Кекчу сделал счет 2:0.

В еще одном матче 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Сабах» в гостях обыграл «Сумгаит» со счетом 2:1.

В Зиря местный одноименный клуб принимал «Карабах» и потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:6. Уже к 15-й минуте действующий чемпион выигрывал 3:0 после голов Бадави Гусейнова (4-я минута), Хайме Ромеро (11-я) и Махира Эмрели (14-я).

На 28-й минуте Айлтон Силва сделал счет 4:0, на 61-й минуте Абделла Зубир забил пятый мяч, а точку в матче поставил Магайе Гейе, отличившийся на 85-й минуте.

Также стоит отметить, что на 68-й минуте с поля был удален футболист «Зиря» Джавид Гусейнов.

Сегодня также сыграют «Сумгаит» и «Сабах». А завтра пройдут встречи «Сабаил» - «Габала» и «Нефтчи» - «Кешля».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 38 очков (17 матчей)

2. «Нефтчи» - 27 (16)

3. «Кешля» - 26 (16)

4. «Сумгаит» - 22 (16)

5. «Зиря» - 20 (17)

6. «Сабах» - 16 (16)

7. «Сабаил» - 15 (16)

8. «Габала» - 13 (16).