Премьер-лига: «Карабах» разгромил соперника со счетом 6:0 видео; обновлено 19:05
В еще одном матче 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Сабах» в гостях обыграл «Сумгаит» со счетом 2:1.
Все решили два гола, забитые за три минуты. На 59-й минуте Шакир Сеидов вывел гостей вперед, а на 62-й – Озан Джан Кекчу сделал счет 2:0.
Хозяева смогли отыграть один мяч лишь на 1-й добавленной минуте – отличился Амир Агаев.
Благодаря этой победе «Сабах» вплотную приблизился к «Зиря», занимающей 5-е место.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 38 очков (17 матчей)
2. «Нефтчи» - 27 (16)
3. «Кешля» - 26 (16)
4. «Сумгаит» - 22 (17)
5. «Зиря» - 20 (17)
6. «Сабах» - 19 (17)
7. «Сабаил» - 15 (16)
8. «Габала» - 13 (16).
* * * 17:01
Сегодня стартовал 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Зиря местный одноименный клуб принимал «Карабах» и потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:6. Уже к 15-й минуте действующий чемпион выигрывал 3:0 после голов Бадави Гусейнова (4-я минута), Хайме Ромеро (11-я) и Махира Эмрели (14-я).
На 28-й минуте Айлтон Силва сделал счет 4:0, на 61-й минуте Абделла Зубир забил пятый мяч, а точку в матче поставил Магайе Гейе, отличившийся на 85-й минуте.
Также стоит отметить, что на 68-й минуте с поля был удален футболист «Зиря» Джавид Гусейнов.
Сегодня также сыграют «Сумгаит» и «Сабах». А завтра пройдут встречи «Сабаил» - «Габала» и «Нефтчи» - «Кешля».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 38 очков (17 матчей)
2. «Нефтчи» - 27 (16)
3. «Кешля» - 26 (16)
4. «Сумгаит» - 22 (16)
5. «Зиря» - 20 (17)
6. «Сабах» - 16 (16)
7. «Сабаил» - 15 (16)
8. «Габала» - 13 (16).