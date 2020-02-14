Сотрудники Главного управления таможни Баку предотвратили незаконный ввоз крупной партии сигарет без акцизных марок. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, в Главное оперативно-следственное управление ГТК поступила информация о том, что в поселке Бакиханова в одной из квартир группа лиц хранит крупную партию безакцизных сигарет, которую готовит к реализации.

После того, как информация нашла подтверждение, оперативная группа проела оперативно-следственные мероприятия на этой квартире. В результате были обнаружены и изъяты 208 тысяч 200 сигарет различных марок.