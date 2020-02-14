Эвакуированные из Китая граждане Азербайджана прибыли в Баку

Находящиеся на карантине в клинике Анкары шестеро граждан Азербайджана – Гулиева Лейла, Нагиев Фирудин, Нагиева Дуйгу, Мамедли Рауф, Джафаров Турал и Мусазаде Эльшан, эвакуированные в связи с коронавирусом, распространенным в китайском Ухане, сегодня были выписаны, сообщает посольство Азербайджана в Турции.

Сотрудники посольства встретились с соотечественниками в Центре Buta, в парке Гейдара Алиева в Анкаре.

На встрече, вернувшиеся из Китая граждане Азербайджана выразили признательность президенту Азербайджана и турецкому государству за поддержку и заботу, оказанные им в связи с эвакуацией.

Вернувшиеся из Китая соотечественники посетили памятник общенациональному лидеру в парке, возложили цветы к его подножию, дали интервью.

Граждане Азербайджана были отправлены рейсом AZAL в Баку и уже приземлились в столичном аэропорту в 16:20 по местному времени.