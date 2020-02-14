Перестрелка в Карабахе: убит азербайджанский солдат оперативно
15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, в результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.
Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону.