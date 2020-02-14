В Сингапуре подтвердили 72 случая заражения коронавирусом

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 72 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурское министерство здравоохранения.

По состоянию на 15 февраля министерство подтвердило еще пять новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Отмечается, что еще один человек, у которого ранее была обнаружена инфекция, выписан из больницы. Всего в Сингапуре выздоровели от коронавируса 18 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.