Лавров: "У России с Турцией очень хорошие отношения"

У России и Турции очень хорошие отношения, но это не значит, что две страны во всем должны соглашаться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться", - сказал глава российского МИД, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами. Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает", - отметил российский министр.