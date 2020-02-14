Стрельба в Берлине: есть убитый и раненые

Один человек погиб, еще четверо были ранены в результате стрельбы в Берлине в пятницу вечером, сообщает портал Local со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

По данным портала, стрельба произошла в берлинском районе Кройцберг около концертно-спортивного зала "Темподром", где проходило турецкое комедийное шоу "Güldür Güldür Show". Всех посетителей эвакуировали через задние и боковые двери.

Погиб мужчина в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Полиция полагает, что стрелявших было несколько. Предполагаемые нападавшие скрылись с места преступления. Около 200 полицейских были направлены на место происшествия. Ведется расследование.