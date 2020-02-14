Эрдоган потребовал отвода армии Асада из Идлиба

Турция требует немедленного отхода армии Асада от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара не будет ждать конца февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, передает телеканал NTV.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

"Пока силы режима не уйдут за границы зоны деэскалации в Идлибе, определенные в сочинском соглашении, проблема не решится. Если они не уйдут, то мы сделаем эту работу, не дожидаясь окончания февраля", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.