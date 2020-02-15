Ильхам Алиев – Пашиняну: «Деоккупация, потом нормализация, затем статус Карабаха»
«Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Международное сообщество должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, Нагорный Карабах — это не Армения. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе», - сказал президент Ильхам Алиев в ходе круглого стола на тему «Новые развития в нагорно-карабахском конфликте» на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом написал на своей странице в Твиттере помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, Армения осуществила этнические чистки против азербайджанцев не только в Нагорном Карабахе, но и в 7 прилегающих оккупированных районах, где не жили армяне. «Они уничтожили наследие азербайджанцев на азербайджанских территориях, в Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении. В Нагорном Карабахе проживали порядка 180 тыс. человек, из которых порядка 130 тыс. армяне, 48 тыс. человек – азербайджанцы. Но армяне изгнали азербайджанцев с этих территорий», - отметил он.
Ильхам Алиев добавил, что армяне переименовали все азербайджанские топонимы на оккупированных территориях.
«Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но, если, из-за действий армянской стороны, переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво», - отметил он.
Президент Азербайджана считает возможным урегулирование конфликта. «Первая фаза - деоккупация территорий. Второй этап – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, обе стороны готовы, но без освобождения территорий это будет невозможно. Мы всегда говорили, что Азербайджан — это мультинациональная страна, армяне как национальное меньшинство будут иметь такие же права, как и национальное большинство. Поэтому для урегулирования конфликта Армении необходимо вывести свои войска с оккупированных территорий, она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, азербайджанцы возвращаются на свои исторические земли, так как имеют на это законное право», - сказал Ильхам Алиев.
President Ilham Aliyev- we need to resolve this conflict in phases. Liberation of part of territories and return of IDP. Status of NK can be defined later. Status must not interfere with the territorial integrity of Azerbaijan.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 15, 2020
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах историческая территория Азербайджана, международное сообщество признает этот регион как часть Азербайджана.
«Нам нужно решить этот конфликт поэтапно. Основное - освобождение территорий и возвращение временно перемещенных лиц. Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже. Статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян признал факт военной оккупации, заявив, что его собственный сын служит на оккупированных землях Азербайджана в рядах вооруженных сил Армении.