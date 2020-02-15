Ильхам Алиев – Пашиняну: «Деоккупация, потом нормализация, затем статус Карабаха»

«Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Международное сообщество должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, Нагорный Карабах — это не Армения. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе» , - сказал президент Ильхам Алиев в ходе круглого стола на тему «Новые развития в нагорно-карабахском конфликте» на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Армения осуществила этнические чистки против азербайджанцев не только в Нагорном Карабахе, но и в 7 прилегающих оккупированных районах, где не жили армяне. «Они уничтожили наследие азербайджанцев на азербайджанских территориях, в Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении. В Нагорном Карабахе проживали порядка 180 тыс. человек, из которых порядка 130 тыс. армяне, 48 тыс. человек – азербайджанцы. Но армяне изгнали азербайджанцев с этих территорий», - отметил он.

Ильхам Алиев добавил, что армяне переименовали все азербайджанские топонимы на оккупированных территориях.

«Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но, если, из-за действий армянской стороны, переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво», - отметил он.

Президент Азербайджана считает возможным урегулирование конфликта. «Первая фаза - деоккупация территорий. Второй этап – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, обе стороны готовы, но без освобождения территорий это будет невозможно. Мы всегда говорили, что Азербайджан — это мультинациональная страна, армяне как национальное меньшинство будут иметь такие же права, как и национальное большинство. Поэтому для урегулирования конфликта Армении необходимо вывести свои войска с оккупированных территорий, она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, азербайджанцы возвращаются на свои исторические земли, так как имеют на это законное право», - сказал Ильхам Алиев.