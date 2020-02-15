В Риме близится к завершению чемпионат Европы по борьбе. Сегодня, в предпоследний день соревнований, азербайджанский борец вольного стиля Агагусейн Мустафаев боролся в финале весовой категории до 70 кг.

Таким образом, у азербайджанских вольников на нынешнем Евро на данный момент серебро и две бронзы.

Для Джабраила это восьмая медаль на взрослых континентальных первенствах.

Перед последним днем у сборной Азербайджана по вольной борьбе серебро и две бронзы. В воскресенье у наших вольников будет шанс заработать еще пять бронзовых наград.

Его соперником был представитель Польши Магомедмурад Гаджиев. Схватка завершилась со счетом 2:0 в пользу Гаджиева.

Для Мустафаева это второе серебро на Евро. Первое он завоевал на прошлогоднем континентальном первенстве.

Напомним, что вчера на пути к финалу Агагусейн Мустафаев (70 кг) одержал волевую победу над армянином Геворгом Мхеяном (15:8), уступая по ходу поединка 0:8, затем оказался сильнее белоруса Виктора Серады (8:2), украинца Алексея Боруты (5:2) и молдаванина Михаила Савы (5:2).

Возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит сказать, что Али Рагимзаде (65 кг) победил в схватке за бронзу Исмаила Мусукаева из Венгрии. Также сегодня за бронзу поборются Джабраил Гасанов (79 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг), которые будут соперничать соответственно с Батуханом Демирчином из Турции и грузином Элизбаром Одикадзе.

Завтра в бронзовом поединке примет участие Интигам Велизаде (61 кг), а Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), Асланбек Альборов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) начнут с утешительных схваток.

Как мы уже сообщали, в предыдущие дни чемпионата Европы сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 2 золота и 6 бронзовых медалей, а наша женская команда взяла по одному серебру и бронзе.