МИД: "Вся ответственность за кровавую провокацию ложится на Армению"
15 февраля вооруженными силами Армении был грубо нарушен режим прекращения огня, и в результате снайперского огня погиб военнослужащий Азербайджанской армии Сеймур Алескеров. Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала очередную армянскую провокацию.
«Эта провокация, совершенная вооруженными силами Армении накануне встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, свидетельствует о том, что страна-агрессор, как и до встречи министров иностранных дел двух стран в январе этого года, и сейчас продолжает наносить вред мирному процессу, проводимому под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и даже стремится нарушить его. Вся ответственность за эту кровавую провокацию, способствующую эскалации напряженности, ложится на Армению», - сказала Лейла Абдуллаева.