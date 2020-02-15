В беседе с журналистами турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии. Об этом сообщает телеканал NTV, публикующий фрагменты интервью с турецким лидером.

«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей с "Вагнером". В настоящее время Россия руководит войной в Ливии на самом высоком уровне», — сказал он.

Как пишет «Лента.ру», вероятно, речь идет о видео, опубликованном пресс-службой Ливийской национальной армии 7 ноября. На кадрах видно прибытие верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Они заходят в здание, а затем проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина, предполагаемого владельца так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном присутствии российских наемников в Ливии. По его словам, если там и присутствуют граждане РФ, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.