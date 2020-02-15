Мужчина расстрелял семью в центре Калининграда

Неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина и убил двоих на улице в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди погибших - мужчина и женщина. "Убитая была беременна. На месте происшествия работают сотрудники СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил источник.

Власти Калининграда подтвердили гибель двух человек. "Нам сообщили, что была стрельба на центральном рынке, погибли мужчина и женщина. Ребенок с огнестрельным ранением попал в больницу", - сказала собеседница агентства.