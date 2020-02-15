Представитель Азербайджана признан лучшим спортсменом года в Европе

Сегодня в Минске по итогам Конференции Европейского союза триатлона состоялся гала-вечер, на котором награждались лучшие по итогам 2019 года.

Азербайджанский триатлет Ростислав Певцов был назван лучшим в прошедшем году, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.