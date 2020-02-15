Представитель Азербайджана признан лучшим спортсменом года в Европе
Сегодня в Минске по итогам Конференции Европейского союза триатлона состоялся гала-вечер, на котором награждались лучшие по итогам 2019 года.
Азербайджанский триатлет Ростислав Певцов был назван лучшим в прошедшем году, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.
В 2019 году Певцов на чемпионате Европы по спринту в Казани занял 3-е место. Также он победил на чемпионате мира по акватлону (вид, в котором соревнуются только в плавании и беге) в Испании, взял бронзу и серебро на Всемирных пляжных играх в Катаре, а в конце сезона победил еще и в финале Кубка Европы.