Американский министр: Россия не сможет достроить «Северный поток-2»

Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.

«Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.

По словам Бруйетта, американцам досадно, что Германия и другие страны Евросоюза «полагаются на русских» в этом вопросе. Он также напомнил, что Вашингтон не раз говорил о необходимости сократить энергетическую зависимость Европы от России.

Ранее в феврале «Газпром» сообщил о планах запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года. Схожие сроки называл и президент России Владимир Путин. По его словам, газопровод заработает к концу этого года или в начале следующего.

В декабре 2019-го США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом.