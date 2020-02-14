В посольстве сработали предупреждающие сирены, передает РИА Новости со ссылкой на Al-Arabiya и Agence France-Presse.

Ракеты упали в Багдаде в районе посольства США и военной базы коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Reuters сообщило, что ракетному обстрелу в иракской столице подверглась база возглавляемой США коалиции, передает ТАСС.

«Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции "Непоколебимая решимость". Инцидент произошел 16 февраля в 3:24. Жертв нет. Ведется расследование»,— заявил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

Других подробностей он не привел.