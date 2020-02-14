В Китае вводят смертную казнь за преднамеренное заражение коронавирусом

Уголовный кодекс Китая предусматривает наказание вплоть до смертной казни для тех, кого во время вспышки коронавируса уличат в коррупции, распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.

Законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, законом о реагировании на ЧС, а также решениями ряда министерств и представительств судебной власти и прокуратуры в общей сложности классифицирован 21 вид преступлений, по четырем из них предусмотрена в том числе и высшая мера наказания — смертная казнь.

Так, к смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт". При этом те, у кого было выявлено подозрение на коронавирус, но кто отказался от госпитализации, также могут лишиться жизни, в случае, если после посещения ими общественных мест или транспорта произойдет распространение заболевания.

Высший приговор могут применить и к тем пациентам, которые "во время эпидемии нанесут медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредят защитную одежду, что приведет к заражению человека вирусом".

Чиновники также оказались под особым вниманием со стороны властей — смертная казнь может грозить им за мошенничество в период эпидемии. Такие же правила касаются производителей и продавцов лекарств — их могут казнить за подделку.