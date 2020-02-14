Шэн Сию, специально для haqqin.az 10:05

То, что начиналось как история о страхе людей перед новым и опасным вирусом, теперь оборачивается волною яростной истерики из-за того, что руководство Китая уверенно справляется с эпидемией. Цифры еще остаются тревожными. В Китае общее количество пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, по официальным данным на полночь пятницы, 14 февраля, составило 66 492 человека. К этому часу у 1523 человек в КНР вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу. Но уже ясно, что Пекин ценою огромных усилий сумел не допустить того, чтобы коронавирус вырвался за его границы. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за пределами Китая случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 26 странах, в том числе в Сингапуре, Южной Корее, Малайзии и на Тайване. Общее количество этих случаев составляет около 600.

Жизнь постепенно начинает входить в нормальное русло. Еще не снят полностью карантин, еще принимаются повышенные меры предосторожности вплоть до дезинфекции денежных купюр – но 13 февраля грузовой поезд, загруженный 82 стандартными контейнерами, уже покинул железнодорожную станцию в городе Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, став первой ласточкой возобновления работы стратегической инициативы «Пояс и Путь». Руководство Китая не скрывает того, что экономика страны понесла существенные убытки, и преодоление последствий простоя «мировой фабрики» займет достаточно продолжительное время. Местные эксперты считают, что влияние эпидемии на экономику Китая, во-первых, отразится на сфере потребления и сфере услуг, во-вторых, на промышленном производстве, в-третьих, на внешней торговле, прежде всего это касается торговли товарами. Но самое тяжелое уже позади, что подтверждает и качественное изменение медийной истерики вокруг «страшного вируса». Если раньше это была большей частью паника и стремление повысить рейтинги на «кошмаре нового конца света», то теперь это уже откровенная медийная страшилка, призванная отвлечь обывателя от более насущных проблем и неприкрытая пропагандистская война с Китаем и его лидером – Председателем Си.

Нет смысла обсуждать весь тот бред, который выплеснулся за последнюю неделю в информационное пространство, включая в себя феерическую версию о рукотворности COVID-19 – это заслуживает отдельной статьи. Остановимся сейчас лишь на тезисе о том, что «эпидемия коронавируса стала ключевым инструментом внутрипартийной борьбы в самом Китае и позиции Си Цзиньпина сейчас серьезно ослабли». Парадокс, но в качестве главного доказательства этого утверждения многочисленные «эксперты по Китаю», размножившиеся в социальных сетях и масс-медиа как кролики, из количество уже превышает количество зараженных – приводят только один факт: после того, как вспышка коронавируса набрала обороты, Си Цзиньпин не появлялся на публике около десяти дней. «Пребывал в растерянности, прятался от народного возмущения», - утверждают «специалисты». – «Даже в Ухань не поехал, отправив туда премьера Ли Кэцяна». Сам факт того, что с первых дней эпидемии лидер Китая взял на себя персональную ответственность за руководство противоэпидемическими мероприятиями, то есть – поставил на кон свой авторитет руководителя как гарантию успеха в борьбе с коронавирусом, конечно, его недоброжелателей ни в чем не убеждает.

Им мало и того, что за эти десять дней под руководством председателя Си прошло 12 заседаний чрезвычайной комиссии, три заседания Политбюро ЦК КПК, а также были при его личном участии спешно разработаны и приняты десятки важнейших документов и распоряжений, отмобилизовавших, фактически, весь Китай. Всех впечатлили два известных всему миру эпизода. За восемь дней, начиная с 25 января по 2 февраля, 7000 строителей круглосуточно строили временную закрытую больницу Хуо Шэнь Шань (Бог Огня в китайской мифологии), рассчитанную на 1000 койко-мест. 3 февраля работу в больнице полностью взяла на себя китайская армия, а 4 февраля в больнице начали принимать первых пациентов. С 26 января по 6 февраля велось строительство аналогичной больницы Лы Шэнь Шань (Бог Грозы в китайской мифологии). Как и первая больница, она включает в себя медицинский комплекс, медицинскую зону безопасности и вспомогательную медицинскую территорию. Площадь застройки второй больницы составляет 79 900 квадратных метров, вместимость – 1600 мест. Прием пациентов начался 8 февраля. О «богах Огня и Грозы» известно всем. Но мало кто знает, что в период, когда шло их строительство, днем и ночью, в три смены - вечером 3 февраля в Ухане были открыты три больницы на 4200 мест. 7 февраля пять университетов в Ухане начали преобразовываться в специализированные медицинские учреждения. А с 7 февраля в Ухане началась диагностика температуры тела у всего населения.

Но это лишь небольшие части тех задач, которые решало в эти дни руководство страны. Обеспечение общественного порядка, организация подвоза продуктов и обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов, мобилизация промышленности на производство необходимых защитных средств, концентрация усилий на поиск лекарства от коронавируса – все это приходилось решать в самые сжатые сроки, здесь и сейчас. Все ли проходило гладко? Разумеется, нет. Были и ошибки, возникала необходимость в кадровых перестановках руководителей, не справлявшихся с внезапно выросшим объемом работ – много чего было в эти тревожные для Китая дни. Любая трагедия - это всегда столкновение высокого духа и человеческой низости, энтузиазма и некомпетентности, страха и героизма. Упал авторитет Си Цзиньпина и Компартии в народе? Расскажите это тем девяти тысячам медиков со всей страны, которые, откликнувшись на призыв Председателя КНР и коммунистической партии, добровольно отправились в Ухань, в самый эпицентр эпидемии. Расскажите это фермерам Шоугана, которые самостоятельно собрали и безвозмездно передали уханьцам 4 партии овощей и фруктов весом свыше 1120 тонн. И шаньдуньским крестьянам расскажите, которые из собственных запасов собрали для Уханя посылку овощей и фруктов весом в две тысячи триста тонн. Все это, кстати, было роздано горожанам бесплатно, на специальных распределительных пунктах. Расскажите это студентам и аспирантам Хэбэйского педагогического университета, которые за 4 дня собрали на программу «Борьба с коронавирусом» 550 255,64 юаня личных пожертвований. И таких примеров сотни. Отдельно нужно сказать о «прозрачности происходившего», на чем так любят акцентировать внимание иностранные «эксперты». Государственный Совет издал распоряжение о суровом наказании за сокрытие информации о случаях пневмонии. «Отчеты об эпидемиологических данных в реальном времени» регулярно обнародуют информацию об эпидемиологической ситуации по всей стране, включая количество подтвержденных случаев, случаев на подозрение пневмонии, случаев выздоровления и смертельных случаев. Публикуются специализированные статьи, посвященные исследованиям коронавируса и способам лечения данной болезни. Одна загвоздка – публикуется весь этот массив информации на китайском языке и на китайских же ресурсах, «экспертам» недоступных. Конечно, где ж тут узнать, в переводчике Google их видимо всех одномоментно забанили – пришлось обходиться домыслами и сомнениями в виде версий…