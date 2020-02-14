Украина пригрозила Ирану судом

Государства, граждане которых погибли при крушении пассажирского самолета Boeing-737 под Тегераном, могут подать в суд на Иран, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, иск в международные суды могут подать власти всех пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе — Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

Министр выразил надежду, что Иран в максимально короткие сроки совершит ответные действия, на которые рассчитывают Украина и другие государства.

«Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о неделях и месяцах, а не о годах», — цитирует Пристайко «Европейская правда».

В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа Шампань подтвердил, что власти пяти стран требуют от Ирана незамедлительной выплаты компенсаций родным погибших пассажиров украинского самолета. По словам министра, размер компенсации должен быть един для всех, кому они положены, а процесс выплат должен начаться «как можно быстрее».

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 разбился 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана, погибли все находившиеся на борту 176 человек. В числе жертв крушения были граждане Канады, Швеции, Афганистана, Украины и Великобритании. Изначально специалисты рассматривали три версии крушения самолета в Иране, основной считалось возгорание двигателей. Позже Корпус стражей исламской революции признал вину в падении украинского Boeing-737 под Тегераном. Иран готовился к ответному удару США после обстрела американских баз в Ираке. Оператор системы ПВО принял самолет за крылатую ракету врага.